Количество регионов в оранжевой карантинной зоне уменьшилось. Теперь их 2, а не 3, как было днем ​​раньше.

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В настоящее время в оранжевой зоне 2 региона:

Закарпатская область;

Одесская область.

Где самая плохая ситуация

Как и днем ​​ранее, красная зона карантина была введена в 10 областях.

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

Впрочем, с 15 декабря из этой зоны выйдут Винницкая и Хмельницкая области.

В большинстве регионов – желтая зона.

Ограничения "желтого уровня" эпидопасности все еще действуют в 13 регионах, а именно:

Киев,

Днепропетровская область,

Ивано-Франковская область,

Кировоградская область,

Луганская область,

Львовская область,

Полтавская область,

Ровненская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Херсонская область,

Черновицкая область,

Донецкая область.

Обратите внимание! В желтом уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.

Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Показатели заболеваемости и госпитализаций

Оптимальный уровень заболеваемости COVID-19 в Украине должен составлять 75 на 100 тысяч населения. По состоянию на 14 декабря он составляет 347 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Волынской и Полтавской областях – 594 и 587 на 100 тысяч населения соответственно.

В то же время уровень госпитализаций по стране достаточно низкий и составляет 40,6 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В настоящее время показатель госпитализаций превышен только в Закарпатской области.

Статистика заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрав