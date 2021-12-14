Количество регионов в оранжевой карантинной зоне уменьшилось. Теперь их 2, а не 3, как было днем ​​раньше.

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В настоящее время в оранжевой зоне 2 региона:

  • Закарпатская область;
  • Одесская область.

Где самая плохая ситуация

Как и днем ​​ранее, красная зона карантина была введена в 10 областях.

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Впрочем, с 15 декабря из этой зоны выйдут Винницкая и Хмельницкая области.

В большинстве регионов – желтая зона.

Ограничения "желтого уровня" эпидопасности все еще действуют в 13 регионах, а именно:

  • Киев,
  • Днепропетровская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Кировоградская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Полтавская область,
  • Ровненская область,
  • Тернопольская область,
  • Харьковская область,
  • Херсонская область,
  • Черновицкая область,
  • Донецкая область.

Нові правила адаптивного карантину

Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Показатели заболеваемости и госпитализаций

Оптимальный уровень заболеваемости COVID-19 в Украине должен составлять 75 на 100 тысяч населения. По состоянию на 14 декабря он составляет 347 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Волынской и Полтавской областях – 594 и 587 на 100 тысяч населения соответственно.

В то же время уровень госпитализаций по стране достаточно низкий и составляет 40,6 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В настоящее время показатель госпитализаций превышен только в Закарпатской области.

Статистика заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрав