Ситуация улучшается: оранжевых областей становится все меньше
Источник:Минздрав
14 декабря эпидемическая ситуация улучшилась в еще одном регионе Украины. Теперь в желтую зону карантина входят 13 областей.
Количество регионов в оранжевой карантинной зоне уменьшилось. Теперь их 2, а не 3, как было днем раньше.
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В настоящее время в оранжевой зоне 2 региона:
- Закарпатская область;
- Одесская область.
Где самая плохая ситуация
Как и днем ранее, красная зона карантина была введена в 10 областях.
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
Впрочем, с 15 декабря из этой зоны выйдут Винницкая и Хмельницкая области.
В большинстве регионов – желтая зона.
Ограничения "желтого уровня" эпидопасности все еще действуют в 13 регионах, а именно:
- Киев,
- Днепропетровская область,
- Ивано-Франковская область,
- Кировоградская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Полтавская область,
- Ровненская область,
- Тернопольская область,
- Харьковская область,
- Херсонская область,
- Черновицкая область,
- Донецкая область.
Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Показатели заболеваемости и госпитализаций
Оптимальный уровень заболеваемости COVID-19 в Украине должен составлять 75 на 100 тысяч населения. По состоянию на 14 декабря он составляет 347 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Волынской и Полтавской областях – 594 и 587 на 100 тысяч населения соответственно.
В то же время уровень госпитализаций по стране достаточно низкий и составляет 40,6 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В настоящее время показатель госпитализаций превышен только в Закарпатской области.
Статистика заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрав