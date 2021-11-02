Кроме этого, в области открыли также и дополнительное отделение для COVID-больных. Соответствующее распоряжение издал заместитель председателя Закарпатской ОГА, руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории области Игорь Шинкарюк.

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Он рассказал, в некоторых больницах добавили еще 105 коек. Кроме этого, отныне еще одно заведение из резервного фонда будет принимать инфицированных.

"Ковидное" отделение заработало в Воловецкий ЦРБ (центральной районной больнице – 24 канал). Там развернули 55 койкомест, из них 6 – реанимационные,

– отметил Шинкарюк.

Нагрузка на медицинскую систему

В целом сейчас в Закарпатской области в 13 медучреждениях развернули 1 360 койко-мест для пациентов с подозрением или подтвержденным COVID-19. Из них в интенсивной терапии – 127.

Местные власти заявили, если потребуется, то в области могут разворачивать еще больше койкомест. Однако, как отметили, это будет большая нагрузка на медицинскую систему.

В каких зонах находятся области Украины

По состоянию на 2 ноября, Закарпатская область находится в желтой зоне адаптивного карантина, однако в регионе ежедневно ухудшается показатель загруженности коек с кислородом. Сейчас он составляет 56,6% (предельная норма – не более 65%). Также в желтой зоне и Кировоградская область.

Зато в красной зоне находится 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

В оранжевой: Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Киев.

Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала