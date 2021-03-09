Ситуація найгірша за весь час пандемії: три COVID-лікарні Чернівців забиті
Три лікарні у Чернівцях, що приймають пацієнтів із COVID-19 заповнені майже до кінця. Влада області говорить про те, що минулий тиждень став найважчим за весь час пандемії.
Источник:"Укрінформ"
Чернівецькі лікарні №1, 3 і 4 завантажені уже на 98 – 100%. Реанімації цих лікарень також повністю забиті. Такі дані надав директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Чорний.
Тим часом Весілля, посиденьки і натовпи за квітами: як "червоні" Чернівці порушують карантин
Рекорди госпіталізацій
Минулий тиждень був найважчим із часів початку пандемії для системи охорони здоров'я нашої області. Ми мали абсолютні антирекорди із госпіталізації, коли за одну добу у госпітальні бази потрапили 176 пацієнтів,
– розповів Олег Чорний.
За останній рік, розповів посадовець, такої госпіталізації ще не було. За його словами, з минулого тижня пацієнтів із обласного центру почали госпіталізовувати у Герцаївську та Новоселицьку районні лікарні. І вони також почали завантажуватись.
Влада області звернулася до Чернівецької міської ради з проханням підготувати резерв. Йдеться не лише про місця у лікарнях, а й про медиків, які надаватимуть допомогу.
Ситуація з коронавірусом на Буковині: коротко
- Станом на 9 березня у Чернівецькій області на COVID-19 захворіли 59 134 людини.
- З 1 березня область перебуває у червоній зоні: тут не працюють ТРЦ, заклади виконуюють замовлення лише на виніс.
- Від 7 березня "Укрзалізниця" припинила посадку і висадку пасажирів, а квитки до Чернівців чи з придбати неможливо.
- 3 березня під будівлею ОДА у Чернівцях відбулася " антикарантинна акція". На неї зібрались близько сотні підприємців, які обурились введенням посиленого карантину.
Поделиться новостью