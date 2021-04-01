Скандал с COVID-кроватями: в Одессу с проверкой отправят "десант" из Рады
"Слуга народа" Алексей Леонов пожаловался, что Одесская клиническая железнодорожная больница не принимает пациентов с COVID-19. При том, что там есть свободные места, а ситуация в других медучреждениях города является критической.
Источник:телеграм-канал "Одесса Сейчас"
Говорится о 54 кроватях. К тому же, больница Укрзализныци обеспечена необходимыми средствами и инфраструктурой, заявил нардеп во время заседания профильного комитета Рады.
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"По моей информации, это делается, потому что больница предоставляет людям только коммерческие услуги. Ибо за все берут деньги, они идут через какие-то фонды, учреждения", – отметил Леонов.
Объясните, пожалуйста, почему у вас свободные 54 кровати, когда представители общественных организаций бегают по городу и приносят людям домой концентраторы?,
– спросил он.
Руководитель "Центра охраны здоровья" УЗ Наталья Белинская ответила, что больница не может принимать людей, поскольку для этого не достаточно кислородных концентраторов.
"Во-первых, у вас сейчас загружены 46 кроватей, а 54 – свободны. Во-вторых, 16 концентраторов стоят в реанимации. Вы их используете только для операций, за которые берете деньги", – отметил Леонов.
Ситуация с COVID-19 в Одесской области
Источник: СНБО
- По состоянию на 1 апреля в Одесской области подтвердили 108 871 случай коронавируса COVID-19. Это самый высокий показатель в Украине после Киева.
- От осложнений, вызванных болезнью, в области умерли 1 830 человек. 83 179 пациентам удалось выздороветь, еще болеет – 23 862.
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