В индийском городе Бхопал разгорелся громкий скандал. Тысячи людей стали участниками теста. Они думали, что получают прививки от коронавирусной инфекции, а на самом деле нет.

Несколько дней назад в город приехал фургон, в котором всем желающим предлагали пройти вакцинацию от COVID-19 и получить за это денежное вознаграждение, около 10 долларов.

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Многие согласились на это, однако впоследствии выяснилось, что на людях проводили исследования одной из вакцин отечественного производства.

Да, препарат получила лишь половина испытуемых, другим ввели обычный физраствор.

Некоторые люди допустили, что им могли объяснить сразу все правильно, но они не смогли этого понять.

Добавим, индийские медики отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции препаратом местного производства Covaxin.

"Это все из-за начальной дискуссии о том, что Covaxin был только экспериментальной вакциной и не прошел до конца третью стадию испытаний", – заявил советник правительства штата Махараштра по стратегии вакцинации Субхаш Салунхе.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала