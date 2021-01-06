Скандал между Степановым и "Медзакупки": Минздрав меняет компанию для закупки COVID-вакцин
Председатель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвиняет Минздрав в задержке с приобретением вакцин против коронавируса. Взамен в министерстве решили найти другое агентство, которое будет выполнять функцию "Медзакупки".
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что министерство изменит компанию для выполнения технической функции по закупке вакцин. Об этом министр здравоохранения сообщил во время брифинга 6 января.
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Степанов заявил, что сообщения Жумадилова являются "домыслами", которые "дискредитируют наше государство перед международным сообществом". По его словам, заявления руководителя "Медзакупок" начали ухудшать позиции Украины в переговорах с производителями вакцин.
Степанов добавил, что информация о прекращении финансирования "Медицинских закупок Украины" фейковая. Он заверил, что предприятие работает в штатном режиме, а финансовый план предприятия утвержден еще 10 декабря.
Министр также считает, что именно госпредприятие провалило закупки лекарственных препаратов в 2020 году. Поэтому в 2021 году Минздрав планирует закупать лекарства через другие источники.
Скандал между Минздравом и "Медзакупками": что известно
- 3 января Арсен Жумадилов обвинил Степанова в том, что он неправомерно требует от "Медзакупок" согласовывать все закупки вакцин против COVID-19 с Минздравом и вмешивается в переговоры.
- Как рассказал руководитель "Медзакупок", Украина могла получить вакцину от Sinovac минимум на 1 доллар США дешевле за 1 дозу препарата.
- Тогда он добавил, что если бы не действия Минздрава, сейчас Украина могла бы иметь уже 2 контракта о закупке 2 разных вакцин.
- Позже стало известно, что Минздрав медлит с решением по закупке вакцины от второго производителя, в результате чего компания может вообще отказаться от сотрудничества с Украиной.
- Жумадилов подчеркнул, что еще с весны 2020 года Минздрав должен был подписать минимум 4 – 5 сделок с несколькими производителями, тогда разрабатывали вакцины по различным технологиям. И необходимо было прописать исчерпывающий перечень требований к вакцинам, которые могут стать основанием для непринятия товара.
- 5 января глава "Медицинских закупок Украины" сообщил, что Минздрав с 1 января заблокировал деятельность госпредприятия, не утвердив временный план использования бюджетных средств на 2021 год.
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