Председатель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвиняет Минздрав в задержке с приобретением вакцин против коронавируса. Взамен в министерстве решили найти другое агентство, которое будет выполнять функцию "Медзакупки".

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что министерство изменит компанию для выполнения технической функции по закупке вакцин. Об этом министр здравоохранения сообщил во время брифинга 6 января.

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Степанов заявил, что сообщения Жумадилова являются "домыслами", которые "дискредитируют наше государство перед международным сообществом". По его словам, заявления руководителя "Медзакупок" начали ухудшать позиции Украины в переговорах с производителями вакцин.

Максим Степанов “В ближайшее время мы поменяем компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин. Потому что мы не можем ставить под угрозу обеспечение вакцинами Украину, потому что кому-то хочется писать сообщения в соцсетях и получать какую-то минуту славы”.

Степанов добавил, что информация о прекращении финансирования "Медицинских закупок Украины" фейковая. Он заверил, что предприятие работает в штатном режиме, а финансовый план предприятия утвержден еще 10 декабря.

Министр также считает, что именно госпредприятие провалило закупки лекарственных препаратов в 2020 году. Поэтому в 2021 году Минздрав планирует закупать лекарства через другие источники.

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