Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил Словакию в нарушении контракта. Разработчик считает, что испытания вакцины "Спутник V" проводились в неаккредитованных в Евросоюзе лабораториях.

Производитель попросил правительство Словакии вернуть поставленную партию доз вакцины против коронавируса.

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Разработчик вакцины рассказал, что написал соответствующее письмо власти Словакии 6 апреля и просит вернуть вакцину, чтобы ее можно было использовать в других странах.

Основанием для возврата РФПИ называет "многочисленные нарушения контракта". Также разработчик заявил, что тестирование препарата проводилось в несертифицированной лаборатории ЕС, и назвал это "саботажем".

RDIF has requested the Slovak government to send the vaccine to the EU certified laboratory for testing (part of the OMCL network) and has sent a letter on April 6, 2021 asking to return the vaccine due to multiple contract violations so that it can be used in other countries. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

Что известно о скандале с российской вакциной

В марте сообщили, что Словакия закупила российскую вакцину "Спутник V". Даже несмотря на то, что та не прошла третью стадию испытаний и еще незарегистрированна в ЕС.

Возник скандал, ведь ЕС принял решение ввести COVID-паспорта, однако не решили, как быть с незарегистрированной российской вакциной. После этого 2 словацкие партии заявили, что выходят из коалиции.

В Словакии возник политический кризис. Для урегулирования ситуации в отставку ушел министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи и другие 6 чиновников.

22 марта премьер Игорь Матович тоже согласился на отставку. В стране утвердили новое правительство.

Впоследствии ученые Словацкого государственного института контроля за лекарственными средствами провели исследование и заявили, что вакцина "Спутник V", которую Россия продала в Евросоюз не идентична той, которую одобрил авторитетный журнал The Lancet.

Детали словацкого исследования

Словацкий государственный институт утверждает, что "Спутник V" прошел тесты на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешний вид.

Однако, опираясь только на эти тесты, нельзя дать заключение о том, что это эффективный и безопасный препарат. Исследователи обнаружили, что импортируемые в Словакию вакцины не полностью идентичны тем, результаты которых были опубликованы в престижном журнале The Lancet. То есть препараты не такие же, как используют другие страны.