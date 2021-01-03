В Польше разгорелся скандал вокруг распределения вакцин от COVID-19. На нулевом этапе вакцинации от коронавируса, который начался в стране, прививки должны делать только медикам и медработникам. Впрочем, обойдя предусмотренную очередь, прививки получили 18 знаменитостей.

Среди звезд, которым вкололи вакцину от коронавируса, есть актеры Кристина Янда, Мария Северин, Виктор Зборовски, а также – бывший вице-премьер Польши, а сегодня депутат Европарламента Лешек Миллер. Об этом пишет TVN24.

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Версия Варшавского медуниверситета

До сих пор непонятно, почему эти люди вне очереди получили вакцину. Правда, Варшавский медицинский университет попытался оправдаться и сообщил, что якобы независимо от вакцин, предназначенных исключительно для медиков, он получил несколько сотен доз от государственного управления материальных резервов. Якобы, переданные дозы должны были быть использованы до конца 2020 года.

Некоторыми из этих полученных вакцин вакцинировали семьи больничного персонала, пациентов больниц и 18 знаменитостей, которые согласились продвигать кампанию за прививку от COVID-19.

Как реагируют польские власти

Глава Государственного управления материальных резервов страны Михал Кучмеровски опроверг слова чиновников Варшавского медуниверситета. Он заверил: заведение не получало никаких дополнительных вакцин, а тем более – для знаменитостей. Он подчеркнул, что вакцинация предназначена исключительно для медработников.

Информация в СМИ об известных людях, в том числе о людях из мира культуры и политики, которые были вакцинированы вне очереди, – это настоящий скандал,

– убежден премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Министр здравоохранения Адам Недзельский объявил, что 4 января университет проверят на предмет распределения вакцин. В вузе также заявили, что хотят расследовать этот инцидент.

Что говорят звезды

Актриса Мария Северин записала специальное видеообращение, в котором извинилась за получение вакцины вне очереди и объяснила ситуацию.

"В ситуации, когда так мало людей в Польше хотят сделать прививки и так мало людей верят в вакцину, я думаю, что нужно сделать все, чтобы убедить поляков сделать это. Поэтому с большой радостью поехала с отцом, везла его в больницу Варшавского медуниверситета на вакцинацию. Я везла его, потому что у него была тяжелая операция, он не может ходить, он на костылях. Я поехала туда не с намерением сделать прививку. Там я совершила ошибку, потому что мне предложили вакцинацию, и я согласилась на нее", – сказала она.

Обратите внимание! Кампания вакцинации против COVID-19 проводится в Польше с 27 декабря.

Заметим, что лишь 41% поляков намерен сделать прививку от COVID-19. При этом 20% твердо уверены в своем решении, а 21% только имеют такие планы. Еще 39% поляков категорически не будут делать прививки от COVID-19, а 20% заявили, что не хотят прививаться.