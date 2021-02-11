У держпідприємстві "Медичні закупівлі України" назвали маніпулятивними заяви МОЗ про зрив медичних закупівель у 2020 році на суму 1 мільярд грвень.

Ранковий брифінг МОЗ України 11 лютого стосувався роботи ДП "Медичні закупівлі України". У відомстві заявили, що "Медзакупівлі" допустило численні зриви закупівель на суму 950 мільйонів гривень.

Детальніше МОЗ звинувачує "Медзакупівлі" у зриві закупівель на мільярд гривень

Подібні публічні нападки від органу управління на підприємство у своєму віданні, на жаль, не є новими. Необґрунтованість та упередженість таких заяв з боку Міністерства свідчать про небажання керівництва МОЗу брати відповідальність за власну бездіяльність,

– йдеться в повідомленні "Медзакупівлі".

У відомстві переконують, що саме МОЗ впродовж 2020 року створило умови, які наразили на небезпеку зриву закупівель усього переліку номенклатури лікарських засобів та медичних виробів.

Невдовзі Рахункова палата України має розпочати зовнішній аудит закупівель 2020 року. У відомстві перевірятимуть роботу як і МОЗ, так і "Медзакупівлі". Натомість у "Медзакупівлі" розраховують, що аудит у межах парламентського контролю дасть неупереджену оцінку закупівельного процесу минулого року.

Щодо власне заяв керівництва МОЗ. Заява про провал закупівель з причин, пов'язаних із ДП МЗУ є необґрунтованою, неправдивою та маніпулятивною,

– йдеться в повідомленні.

Аргументи від ДП "Медичні закупівлі України":

В процесі закупівель робота ДП "Медзакупівлі" – лише одна з ланок процесу. Саме МОЗ бере на себе пряму відповідальність за ухвалення номенклатури, формування потреби, затвердження бюджетних показників та їх доведення, погодження технічних завдань та значних господарських зобов'язань.



"Зволікання, нерозуміння процесів, саботаж, намагання виконувати невластиві функції, невміння працювати з даними та звітністю, на жаль, стали невід'ємною характеристикою роботи Міністерства у сфері закупівель минулого року", – додали у відомстві.

МОЗ надало зі значною затримкою документи, які дозволяють розпочати закупівлі. За словами "Медзакупівлі", за 13 напрямами вони отримали їх лише 4 червня, а по АРВ терапії (для пацієнтів з ВІЛ та СНІД) взагалі 2 вересня. Але ці закупівлі повинні були початись ще в березні 2020 року.

У червні уряд ухвалив Постанову №478, відповідно до якої ДП МЗУ мало погоджувати з МОЗ до закупівлі усі технічні, якісні та інші характеристики товарів. Це затримало оголошення тендерів у середньому на місяць, а за деякими позиціями ще на довше. У відомстві пригадали:



"З травня 2020 року ми в робочому порядку та публічно, офіційно та неформально попереджали Міністерство про ризики в закупівлях. Проте МОЗ проігнорувало ці попередження і тепер шукає винних".

Також у "Медзакупівлі" розповіли, що у 2020 році вони досягли показника у 80% виконаних і рекордно ефективних закупівель. Загальна економія становила 2,95 мільярда гривень коштів платників податків. Зокрема, їм вдалося заощадити 148,7 мільйонів гривень на закупівлях машин швидкої допомоги та знизити вартість комп'ютерних томографів на 163,1 мільйони гривень від початкової ціни, з якою постачальники вийшли на тендери.

У відомстві також додали, що згадані МОЗ дозволи на дозакупівлю 110 одиниць машин швидкої вони отримали 28 грудня 2020 року, без відповідних змін до паспорта бюджетних програм та зібраної потреби. Натомість ці документи були необхідні для проведення додаткової закупівлі, і МОЗ повинно було виконати свою основну функцію – внести зміни до фінансових документів та довести потребу у спосіб, визначений законодавством.

Також керівництво МОЗ переплутало інформацію або навмисно ввело в оману суспільство щодо поставок лікарського засобу "Тасигна" (МНН Нілотиніб). Поставки за контрактом ДП контрагент виконав на склад замовника лише 20 січня 2021. Відповідні ліки вже розвозяться по регіонам України. У грудні ж 2020 року МОЗ розподілив ліки, що були закуплені однією з міжнародних організацій за кошти 2019 року,

– зазначили у "Медзакупівлі".

У ДП МЗУ додали, що досі очкують від МОЗ документи, які дозволяють розпочати закупівлі на 2021 рік. До слова, про весь перебіг закупівель у 2020 році можна побачити за посиланням: shorturl.at/gG259.