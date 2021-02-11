В госпредприятии "Медицинские закупки Украины" назвали манипулятивными заявления Минздрава о срыве медицинских закупок в 2020 году на сумму 1 миллиард гривен.

Утренний брифинг Минздрава Украины 11 февраля касался работы ГП "Медицинские закупки Украины". В ведомстве заявили, что "Медзакупки" допустило многочисленные срывы закупок на сумму 950 миллионов гривен.

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Подобные публичные нападки от органа управления на предприятие в своем ведении, к сожалению, не являются новыми. Необоснованность и предвзятость таких заявлений со стороны Министерства свидетельствуют о нежелании руководства Минздрава брать ответственность за собственное бездействие,

– говорится в сообщении "Медзакупки".

В ведомстве утверждают, что именно Минздрав в течение 2020 года создал условия, которые подвергли опасности срыв закупок всего перечня номенклатуры лекарственных средств и медицинских изделий.

Вскоре Счетная палата Украины должна начать внешний аудит закупок 2020 года. В ведомстве будут проверять работу как и Минздрава, так и "Медзакупки". Зато в "Медзакупки" рассчитывают, что аудит в рамках парламентского контроля даст беспристрастную оценку закупочного процесса прошлого года.

Относительно собственно заявлений руководства Минздрава. Заявление о провале закупок по причинам, связанным с ГП моз украины является необоснованной, ложной и манипулятивной,

– говорится в сообщении.

Аргументы от ГП "Медицинские закупки Украины":

В процессе закупок работа ГП "Медзакупки" – лишь одно из звеньев процесса. Именно Минздрав берет на себя прямую ответственность за принятие номенклатуры, формирование потребности, утверждение бюджетных показателей и их доведение, согласование технических задач и значительных хозяйственных обязательств.



"Промедление, непонимание процессов, саботаж, попытки выполнять несвойственные функции, неумение работать с данными и отчетностью, к сожалению, стали неотъемлемой характеристикой работы министерства в сфере закупок в прошлом году", – добавили в ведомстве.

Минздрав предоставил со значительной задержкой документы, которые позволяют начать закупки. По словам "Медзакупки", по 13 направлениям они получили их только 4 июня, а по АРВ терапии (для пациентов с ВИЧ и СПИД) вообще 2 сентября. Но эти закупки должны были начаться еще в марте 2020 года.

В июне правительство приняло постановление №478, согласно которому ГП МЗУ должно было согласовывать с Минздравом до закупки все технические, качественные и другие характеристики товаров. Это задержало объявление тендеров в среднем на месяц, а по некоторым позициям еще на дольше. В ведомстве припомнили:



"С мая 2020 года мы в рабочем порядке и публично, официально и неформально предупреждали Министерство о рисках в закупках. Однако Минздрав проигнорировал эти предупреждения и теперь ищет виновных".

​Также в "Медзакупки" рассказали, что в 2020 году они достигли показателя в 80% выполненных и рекордно эффективных закупок. Общая экономия составила 2,95 миллиарда гривен средств налогоплательщиков. В частности, им удалось сэкономить 148,7 миллионов гривен на закупках машин скорой помощи и снизить стоимость компьютерных томографов на 163,1 миллиона гривен от начальной цены, по которой поставщики вышли на тендеры.

В ведомстве также добавили, что упомянутые Минздравом разрешения на дозакупку 110 единиц машин скорой они получили 28 декабря 2020 года, без соответствующих изменений в паспорт бюджетных программ и собранной потребности. Зато эти документы были необходимы для проведения дополнительной закупки, и МЗ должно было выполнить свою основную функцию – внести изменения в финансовых документов и доказать потребность в способ, определенный законодательством.

Также руководство Минздрава перепутало информацию или намеренно ввело в заблуждение общество относительно поставок лекарственного средства "Тасигна" (МНН Нилотиниб). Поставки по контракту ГП контрагент выполнил на склад заказчика только 20 января 2021. Соответствующие лекарства уже развозятся по регионам Украины. В декабре же 2020 года Минздрав распределил лекарства, которые были закуплены одной из международных организаций за средства 2019 года,

– отметили в "Медзакупки".

В ГП МЗУ добавили, что до сих пор очкуют от Минздрава документы, которые позволяют начать закупки на 2021 год. К слову, весь ход закупок в 2020 году можно увидеть по ссылке: shorturl.at/gG259.