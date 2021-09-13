Скандинавская диета становится все популярней и это хорошо, ведь ее пользу подтвердили многие исследования. Прежде всего она положительно влияет на здоровье сердца.

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Какие продукты относят к скандинавской диете

Цельнозерновые продукты

Примерно 25% всех калорий в скандинавской диете идет от цельнозерновых продуктов на основе ржи, ячменя, овса, коричневого риса и пшеницы.

Фрукты, овощи и ягоды

Каждый день стоит есть минимум одну порцию овощей и фруктов, например, яблоки, груши, картофель, морковь, редис и капусту. Одна порция – это то, сколько может уместиться в ладони человека.

Ягод в день нужно съедать по две порции, например чернику, клубнику, малину или бруснику. В них много витаминов и мало калорий.

Молочные продукты

Можно употреблять обезжиренное молоко, йогурт и сыр, но не рекомендуют подслащенные молочные напитки, такие как молочные коктейли и сладкие питьевые йогурты. Пить нужно примерно два стакана в день.

Рыба

Два раза в неделю или чаще рекомендуется есть жирную рыбу: лосось, сельдь или скумбрию. Блюда из нежирной рыбы, например из трески или пикши, стоит есть раз в неделю.

Жиры

В скандинавской диете мало насыщенных жиров. Она состоит в основном из источников ненасыщенных жиров: рапсового масла, орехов, семян и жирной рыбы, например лосося.

Мясо

Можно есть нежирные куски птицы, баранины и оленины.

Что есть нельзя

Ограничений в диете много: нужно отказаться от обработанных пищевых продуктов, в которых есть добавленный сахар, соль и насыщенные жиры, например фастфуда. Также лучше не добавлять сахар в кофе или чай и пить соки без добавленного сахара. А употребление красного мяса, например говядины, нужно ограничить или вовсе отказаться от него.

Польза для здоровья

Скандинавская диета полезна для сердца. Например, в одном исследовании 147 участников с ожирением разделили на две группы. Первая питалась по скандинавской диете, вторая – по диете обычного гражданина Дании. Эксперимент длился 26 недель (5 с половиной месяцев). В итоге участники первой группы потеряли больше веса и у них сильнее снизился уровень кровяного давления.

Скандинавская диета снижает риск развития инсульта и инфаркта. В ней мало насыщенных и трансжиров, высокое потребление которых вызывает сердечно-сосудистые заболевания. В целом это сбалансированная диета на основе из овощей и с небольшим количеством вредных жиров, отвечающая современным диетическим рекомендациям.