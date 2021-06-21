Сканирование мозга показало, почему от коронавируса исчезает обоняние и вкус

Ученые из Оксфордского университета установили, что у людей, которые перенесли коронавирус, уменьшилось количество серого вещества в участках мозга, отвечающих за распознавание запахов и вкусов.
Пациентам делали сканирование головного мозга до и после болезни
Исследование основано на информации взятой из базы проекта UK Biobank, в котором люди добровольно предоставляют свои личные медицинские данные.
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Следовательно, эксперты проанализировали данные 782 пациентов, прошедших сканирование мозга до пандемии. 394 человека из этого количества переболели COVID-19.
Оказалось, что большинство из них имели легкие или умеренные симптомы и только 15 нуждались в госпитализации.
После выздоровления пациенты еще раз прошли сканирование головного мозга.
Результаты эксперимента
Когда ученые сравнили данные до и после болезни, то обнаружили, что даже у тех людей, которые перенесли болезнь в легкой форме, заметно уменьшилось количество серого вещества:
- в левой парагиппокампальной извилине;
- левой орбитофронтальной коре;
- и левой островковой коре.
Также они частично связаны с функциями мозга, ответственными за память и вспоминание эмоциональных реакций.
В то же время ученые предполагают, что уменьшение этих участков может в долгосрочной перспективе увеличить риск возникновения деменции.