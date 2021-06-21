Сканирование мозга показало, почему от коронавируса исчезает обоняние и вкус

Ученые из Оксфордского университета установили, что у людей, которые перенесли коронавирус, уменьшилось количество серого вещества в участках мозга, отвечающих за распознавание запахов и вкусов.

Пациентам делали сканирование головного мозга до и после болезни

Исследование основано на информации взятой из базы проекта UK Biobank, в котором люди добровольно предоставляют свои личные медицинские данные.

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Следовательно, эксперты проанализировали данные 782 пациентов, прошедших сканирование мозга до пандемии. 394 человека из этого количества переболели COVID-19.

Оказалось, что большинство из них имели легкие или умеренные симптомы и только 15 нуждались в госпитализации.

После выздоровления пациенты еще раз прошли сканирование головного мозга.

Результаты эксперимента

Когда ученые сравнили данные до и после болезни, то обнаружили, что даже у тех людей, которые перенесли болезнь в легкой форме, заметно уменьшилось количество серого вещества:

в левой парагиппокампальной извилине;

левой орбитофронтальной коре;

и левой островковой коре.

Именно эти участки отвечают за распознавание вкусов и запахов.

Также они частично связаны с функциями мозга, ответственными за память и вспоминание эмоциональных реакций.

В то же время ученые предполагают, что уменьшение этих участков может в долгосрочной перспективе увеличить риск возникновения деменции.