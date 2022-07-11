Почему возникает скарлатина
Скарлатина возникает из-за заражения бактерией стрептококком А. Она передается воздушно-капельным путем через сопли и при чихании.
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Ею можно заразиться, если:
- вдыхать капли с бактериями;
- прикоснуться рукой к чему-то, на чем есть капли, а затем прикоснуться этой же рукой к своему рту или носу;
- пить из одного стакана или есть из одной тарелки с больным человеком.
От животного нельзя заразиться. Также нельзя заразиться из-за предметов, например, игрушки. Обычно скарлатиной болеют дети, но взрослый тоже может заразиться: например, если у него есть ребенок, который ходит в школу, или часто контактирует с детьми.
Как выглядит скарлатина / Фото Mayo Clinic
Скарлатину могут распространять инфицированные люди, переносящие стрептококковые бактерии, но не проявляющие никаких симптомов. До 15 –20% детей школьного возраста – бессимптомные носители.
Симптомы скарлатины
Симптомы скарлатины включают в себя:
- сыпь – обычно начинается с лица или шеи и распространяется на туловище, руки и ноги. Если нажать на покрасневшую кожу, она побледнеет;
- покраснение – складки кожи вокруг паха, подмышек, локтей, колен и шеи обычно становятся более насыщенного красного цвета, чем окружающая сыпь;
- покрасневшее лицо;
- иногда повышается температура;
- язык с текстурой, похожей на клубнику.
Сыпь и покраснение лица и языка обычно держатся около недели.
Лечение скарлатины
Обычно на лечение назначают антибиотики. Важно пропить курс полностью, как назначил врач, чтобы полностью уничтожить инфекцию. Температура обычно проходит в течение 12-24 часов после начала приема антибиотиков. Большинство людей поправляются через 4 – 5 дней, а кожные симптомы проходят в течение нескольких недель.
Чтобы облегчить симптомы скарлатины, можно:
- сбить жар и ослабить боль, например, ибупрофеном или парацетамолом;
- много пить, чтобы увлажнить горло и предотвратить обезвоживание;
- полоскать горло соленой водой;
- увлажнять воздух – использовать увлажнитель воздуха, чтобы убрать сухой воздух, который может еще больше раздражать больное горло;
- избегать раздражителей.
Профилактика скарлатины
Прививки против этой болезни нет, однако переболевшие дети получают иммунитет. Специфической профилактики тоже нет. Чтобы не заболеть, нужно соблюдать правила гигиены.