У свіиі ириває найбільша кампанія в історії вакцинації. Станом на 30 січня вже зроблено понад 90 мільйонів щеплень проти коронавірусної інфекції. Вакцинація триває у 62 країнах світу.

Джерело: Bloomberg

У світі вже зробили понад 90,8 мільйона щеплень проти коронавірусу. Агентство Bloomberg відстежує ситуацію з вакцинацією від COVID-19.

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У яких країнах зробили найбільше щеплень проти коронавірусу

США – 28,9 мільйона доз;

Китай – 23 мільйони доз;

Країни Євросоюзу – 11,6 мільйона доз;

Великобританія – 8,4 мільйона доз;

Ізраїль – 4,6 мільйона доз.

Що відомо про вакцинацію в Україні

В Україні вакцинація проти коронавірусної інфекції стартує, ймовірно, 15 лютого. Саме у ці дати до України повинні надійти перші дози вакцини. Віктор Ляшко заявив, що наразі багато процесів на етапі узгодження, але домовленості про постачання вакцини уже є, а завадити старту вакцинації можуть хіба форс-мажорні обставини.

За прогнозом Віктора Ляшка, напевно, першою приїде в Україну вакцина Pfizer в рамках COVAX.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу