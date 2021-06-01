10 232 з вакцинованих від учора отримали першу дозу вакцини. Натомість ще 3 705 людей вже закінчили імунізацію, отримавши другу дозу вакцини.
До теми На вакцинацію записалася лише третина вчителів: коли та як будуть щеплювати освітян
Щеплення виконувалось 215 мобільними бригадами та 317 пунктами щеплення.
Використання першої дози в регіонах за минулу добу:
- Київ – 1 577
- Вінницька область – 68
- Волинська область – 125
- Дніпропетровська область – 832
- Донецька область – 269
- Житомирська область – 118
- Закарпатська область – 93
- Запорізька область – 448
- Івано-Франківська область – 90
- Київська область – 359
- Кіровоградська область – 272
- Луганська область – 51
- Львівська область – 318
- Миколаївська область – 673
- Одеська область – 429
- Полтавська область – 992
- Рівненська область – 153
- Сумська область – 468
- Тернопільська область – 111
- Харківська область – 1 575
- Херсонська область – 232
- Хмельницька область – 132
- Черкаська область – 122
- Чернівецька область – 24
- Чернігівська область – 699
Скільки українців вакцинували від початку року
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 032 038 людей. З них першу дозу препарату отримали 1 032 036 людей.
Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату 129 482 мешканці країни.
Загалом в Україні використали 1 161 518 доз вакцини проти коронавірусу.