Ученые в течение 10 лет наблюдали за молодыми людьми, которые регулярно употребляют алкоголь. Участники, которые испытывали приятные ощущения от спиртного, оказались склонными к алкоголизму.

В исследовании участвовали 190 человек, которых разделили на две группы. В течение десяти лет они трижды участвовали в лабораторных экспериментах с регулярными интервалами, в ходе которых выпивали либо 0,8 литра алкоголя, либо плацебо, не зная состава напитков, пишет ajp.

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Как происходило исследование

Также добровольцы ежегодно проходили анкетирование и отвечали на вопросы о своих ощущениях, алкогольных привычках и поведении. Авторы исследования сфокусировались на изучении эйфорического эффекта спиртного, в то время как в предыдущих исследованиях в основном изучали его расслабляющие свойства.

После окончания исследования ученые определили признаки алкогольной зависимости у 21% участников. Именно эти добровольцы в ходе анкетирования сообщали о том, что получают большое удовольствие от употребления спиртного. Примечательно, что через десять лет наблюдений они имели более высокий уровень алкогольной стимуляции по сравнению с показателями первого года исследований.

Почему положительные ощущения влияют на алкоголизм

Эти выводы указывают на то, что люди, которым алкоголь приносит больше эйфорических ощущений, чем неудобств, имеют наибольший риск развития алкоголизма, считают авторы исследования. Кроме того, эти наблюдения опровергают известную гипотезу о том, что люди с зависимостью со временем перестают получать удовольствие от спиртного.

Высокая чувствительность мозга к положительным эффектам алкоголя способствует развитию алкогольной зависимости со временем, поскольку в своем стремлении к удовольствию человек начинает потреблять больше спиртного.