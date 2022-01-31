Украина на 46 месте в Европе по заболеваемости
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, заболеваемость COVID-19 в Украине растет уже 3 недели. За это время количество случаев инфицирования выросло в 7 раз в сутки, а госпитализаций – в 2 раза.
Подробно Ляшко назвал сроки пиковой заболеваемости коронавирусом в Украине
Украина сегодня находится на 46 месте среди 54 территорий Европейского региона Всемирной организации здравоохранения по количеству случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней,
– сказал Виктор Ляшко.
Сколько областей сообщили об Омикроне
По данным Минздрава, штамм Омикрон подтвердили уже в 20 областях страны. Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и г. Киеве.
Виктор Ляшко раз обратился к украинцам, особенно к представителям групп риска, чтобы те вакцинировались против COVID-19.
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Чем больше мы будем вакцинироваться и увеличивать свою защиту, тем больше мы сможем избежать дополнительных госпитализаций и потерь жизни".
Риски госпитализаций у вакцинированных и невакцинированных
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) провел анализ, согласно которому невакцинированные люди в возрасте 50 – 64 лет попадали в больницу в 46 раз чаще, чем получившие три дозы вакцины.
Также госпитализаций было в 52 раза больше среди непривитых возрастом 65+.
Симптомы Омикрона / Данные: ВООЗ / Инфографика 24 канала