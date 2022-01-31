В скольких регионах циркулирует Омикрон: данные Минздрава

Наибольшее количество случаев инфицирования штаммом Омикрон было зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и в Киеве.

Украина на 46 месте в Европе по заболеваемости

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, заболеваемость COVID-19 в Украине растет уже 3 недели. За это время количество случаев инфицирования выросло в 7 раз в сутки, а госпитализаций – в 2 раза.

Подробно Ляшко назвал сроки пиковой заболеваемости коронавирусом в Украине

Украина сегодня находится на 46 месте среди 54 территорий Европейского региона Всемирной организации здравоохранения по количеству случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней,

– сказал Виктор Ляшко.

Сколько областей сообщили об Омикроне

По данным Минздрава, штамм Омикрон подтвердили уже в 20 областях страны. Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и г. Киеве.

Виктор Ляшко раз обратился к украинцам, особенно к представителям групп риска, чтобы те вакцинировались против COVID-19.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Чем больше мы будем вакцинироваться и увеличивать свою защиту, тем больше мы сможем избежать дополнительных госпитализаций и потерь жизни".

Риски госпитализаций у вакцинированных и невакцинированных

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) провел анализ, согласно которому невакцинированные люди в возрасте 50 – 64 лет попадали в больницу в 46 раз чаще, чем получившие три дозы вакцины.

Также госпитализаций было в 52 раза больше среди непривитых возрастом 65+.

При появлении любых симптомов ОРВИ прежде всего стоит обратиться к своему семейному врачу. Он должен предоставить направление на тестирование на COVID-19. К результатам тестирования и во время видимых симптомов в ведомстве говорят, что стоит не посещать мест общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

Симптомы Омикрона / Данные: ВООЗ / Инфографика 24 канала