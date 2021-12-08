Омикрон быстро распространяется

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус. По его словам, вирус будет иметь глобальное распространение.

Читайте также: Тревожные расстройства: почему чаще всего возникают, как их вовремя диагностировать и победить

Вариант "Омикрон" уже зарегистрирован в 57 странах, и мы ожидаем, что это число продолжит расти. Некоторые особенности "Омикрона", включая его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что он может оказать серьезное влияние на пандемию COVID-19,

– сказал председатель ВОЗ.

Он добавил, что пока трудно предположить, какое это будет иметь влияние.

"Сейчас мы видим последовательную картину быстрого увеличения передачи, хотя на этот момент точные темпы увеличения по сравнению с другими вариантами по-прежнему трудно определить", – заявил Гебреесус.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже нашли в Европе, Израиле, США, Гонконге и остальных странах.

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито только 35% населения, а только на континенте — 6,6%.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Пока от новой версии COVID-19 не обнаружена смерть.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Вас также может заинтересовать – Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотреть видео