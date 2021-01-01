В Украине оплатили 70 тысяч больничных из-за самоизоляции в связи с подозрением на коронавирус. Сумма выплат составляет 50% средней зарплаты человека.

Больничный по самоизоляции украинцы могут оформить на 14 дней. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

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"Это была наша инициатива. Потому что, когда мы начали рассматривать как разорвать цепочку заболеваемости. Мы поняли, что может быть в семье человек, который болен, и чтобы дальше не шло, то надо, чтобы этот человек изолировался", – объяснила она .

Есть же бессимптомные, а есть, что люди не болеют, и поэтому была введена программа больничных по самоизоляции. Она работает. Там 70 тысяч выплаченных больничных. Они идут 50% от среднего дохода человека,

– сказала Лазебная.

По ее словам, есть конкретный перечень действий, как оформить такой больничный. Кроме этого, такая функция помогает государству.

"Обращаться надо к семейному врачу, говорить, что у меня в семье больной человек, мы в одном помещении живем. И будет оформляться больничный по самоизоляции", – добавила она.

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