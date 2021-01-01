Скольким людям оплатили самоизоляцию в Украине: известна цифра
В Украине оплатили 70 тысяч больничных из-за самоизоляции в связи с подозрением на коронавирус. Сумма выплат составляет 50% средней зарплаты человека.
Больничный по самоизоляции украинцы могут оформить на 14 дней. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".
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"Это была наша инициатива. Потому что, когда мы начали рассматривать как разорвать цепочку заболеваемости. Мы поняли, что может быть в семье человек, который болен, и чтобы дальше не шло, то надо, чтобы этот человек изолировался", – объяснила она .
Есть же бессимптомные, а есть, что люди не болеют, и поэтому была введена программа больничных по самоизоляции. Она работает. Там 70 тысяч выплаченных больничных. Они идут 50% от среднего дохода человека,
– сказала Лазебная.
По ее словам, есть конкретный перечень действий, как оформить такой больничный. Кроме этого, такая функция помогает государству.
"Обращаться надо к семейному врачу, говорить, что у меня в семье больной человек, мы в одном помещении живем. И будет оформляться больничный по самоизоляции", – добавила она.
Как можно получить помощь через самоизоляцию
- Оплачиваемый больничный по самоизоляции выдают человеку, который работает и непосредственно контактировал с больным COVID-19.
- Денежную помощь можно получить на основании больничного листа. В нем врач должен указать причину нетрудоспособности по коду 11.
- Такой больничный во время карантина можно получить дистанционно – человек просто должен позвонить свому семейному врачу.
Источник: 24 канал
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