Сколько больных на COVID-19 украинцев будут праздновать Новый год в больницах: праздничные фото
На больничных койках из-за коронавируса Новый Год встретят 23 747 украинцев. Именно столько койкомест заняты больными COVID-19 по состоянию на 30 декабря 2020 года.
За сутки 30 декабря в больницы Украины госпитализировали 2 700 больных коронавирусом. Об этом сообщает ТСН.
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Кроме того, в ковидных больницах в целом привлечены более 33 тысяч медицинских работников из них – около 2 500 анестезиологов, 6 000 врачей разных специальностей и более 24 000 - среднего и медицинского персонала.
Как будут праздновать Новый год в Киевской городской клинической больнице №4 / Фото ТСН
Что известно о коронавирусе в Украине
- По состоянию на 21 декабря коронавирусом в Украине заразились 1,08 миллиона человек.
- Из них 724 тысячи больных выздоровели, а 19 058 умерли от осложнений.
- Уже в январе – феврале 2021 года Украина должна получить первые партии вакцин против коронавируса.
- В частности, наше государство получит 16 миллионов доз вакцин в рамках программы COVAX.
- 1,8 миллиона доз заказали у китайской компании Sinovac.
- Еще 1,5 миллиона доз препарата нашему государству планирует передать Польша.
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