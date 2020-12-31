На больничных койках из-за коронавируса Новый Год встретят 23 747 украинцев. Именно столько койкомест заняты больными COVID-19 по состоянию на 30 декабря 2020 года.

За сутки 30 декабря в больницы Украины госпитализировали 2 700 больных коронавирусом. Об этом сообщает ТСН.

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Кроме того, в ковидных больницах в целом привлечены более 33 тысяч медицинских работников из них – около 2 500 анестезиологов, 6 000 врачей разных специальностей и более 24 000 - среднего и медицинского персонала.

Как будут праздновать Новый год в Киевской городской клинической больнице №4 / Фото ТСН

Что известно о коронавирусе в Украине