Тяжесть течения заболевания

Директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC) Андреа Аммон сообщила, что все подтвержденные случаи были легкими или бессимптомными. Кроме того, все больные были молодого возраста.

Внимание Штамм Омикрон мог быть в Нидерландах еще до прибытия рейсов из Африки

Пока неизвестно, придется ли производителям вакцин против COVID-19 корректировать свои препараты в связи с распространением варианта Омикрон.

Позиция ЕС по вакцинации

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подготовилось к такой ситуации, заявила глава агентства Эмер Кук.

EMA заявляет, что может одобрить вакцины от COVID-19, разработанные для нового варианта, в течение 3 – 4 месяцев.

Главное о варианте Омикрон

Штамм Омикрон впервые обнаружили в ЮАР. Ряд стран из-за этого приостановили авиарейсы из стран юга Африки или ужесточили ограничения на въезд для путешественников из них.

Новый вариант коронавируса вызвал значительное беспокойство, в частности, в ВОЗ квалифицировали новый штамм его как такой, что вызывает беспокойство. Сейчас ученые пытаются выяснить, является ли он устойчивым к вакцинам.