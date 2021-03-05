Премьер Денис Шмыгаль рассказал, во сколько обойдется украинцам доза вакцины от коронавируса, если они будут покупать ее самостоятельно, например, в аптеке.

Платная прививка против коронавируса обойдется украинцам от 300 до 1200 гривен. Глава правительства пояснил, что сейчас о коммерческом обороте вакцин речь не идет, поскольку существует высокий запрос стран мира.

К теме Можно ли заразиться 2 штаммами коронавируса одновременно: новые данные и расшифровка генома

Вакцины могут появиться на коммерческом рынке

Если после вакцинации приоритетных групп украинцев появятся излишки, их используют именно с этой целью.

Сейчас цена этой вакцины у производителя, например, Pfizer – колеблется от 15 до 20 долларов. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок,

– считает Шмыгаль.

Да, по словам премьера, вакцины против гриппа или дифтерии в коммерческом пользовании стоят 300-1200 гривен, поэтому вакцина против COVID-19 будет в тех же пределах,

Также Денис Шмыгаль опроверг мнение о стоимости такой вакцины в тысячу евро.

Предварительно в эфире одного из телеканалов министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине вакцина против коронавируса на коммерческом рынке не появится раньше лета – осени. Кроме того, если частные компании захотят завести препараты в Украину, они должны будут это делать официально.

Коротко о вакцинации в Украине