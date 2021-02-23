Сколько чашек кофе повышают риски заболеваний сердца: исследование
Исследование подтвердило четкую причинно-следственную связь между количеством потребляемого кофе и уровнем липидов в крови. Ученые также сравнили различные виды кофе и обнаружили, что фильтрованный кофе имеет больше преимуществ для здоровья.
Источник:University of South Australia
Суть исследования
Ученые из Университета Южной Австралии проанализировали данные 362 571 человека в возрасте от 37 до 73 лет и оценили, как их привычка много пить кофе сказывается на здоровье.
Анализировали генетические и фенотипические связи между потреблением кофе и липидным профилем человека, чтобы определить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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Результаты исследования
Длительное и высокое потребление кофе (6 и более чашек в день) – увеличивает количество жиров в организме, и как следствие, значительно повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые также установили, что чем больше человек пил кофе, тем выше были риски.
Вред кофе в зависимости от способа приготовления
Затем ученые оценили различные виды кофейных напитков с точки зрения наличия в нем кафестола – соединения, которое повышает уровень холестерина.
- В наибольших количествах кафестол присутствует в нефильтруемых напитках, в частности в кофе из френч-пресса, кофе по-турецки и по-гречески.
- Кофестол также есть и в эспрессо, который является основой для большинства видов кофейных напитков, включая латте и капучино.
Исследование показывает, что избыток кофе явно вреден для здоровья, особенно для людей из группы риска,
– резюмировала автор работы Элина Хіппенен.
Выводы исследования
Результаты особенно важны для любителей кофе с высоким уровнем холестерина и для тех, кто склонен к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Между тем для онкопациентов с колоректальным раком кофе является полезным напитком. Люди, которые выпивали 2-3 чашки кофе в день – жили дольше. Пока ученые называют такие выводы лишь гипотезами, поэтому исследование решили продолжить.
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