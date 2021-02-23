Исследование подтвердило четкую причинно-следственную связь между количеством потребляемого кофе и уровнем липидов в крови. Ученые также сравнили различные виды кофе и обнаружили, что фильтрованный кофе имеет больше преимуществ для здоровья.

Суть исследования

Ученые из Университета Южной Австралии проанализировали данные 362 571 человека в возрасте от 37 до 73 лет и оценили, как их привычка много пить кофе сказывается на здоровье.

Анализировали генетические и фенотипические связи между потреблением кофе и липидным профилем человека, чтобы определить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К теме Вымывает ли кофе кальций из организма

Справка: Липидный профиль определяется по крови, анализ оценивает уровень жиров и холестерина в организме. Его используют для оценки общего состояния здоровья и сердечно-сосудистой системы.

Результаты исследования

Длительное и высокое потребление кофе (6 и более чашек в день) – увеличивает количество жиров в организме, и как следствие, значительно повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые также установили, что чем больше человек пил кофе, тем выше были риски.

Вред кофе в зависимости от способа приготовления

Затем ученые оценили различные виды кофейных напитков с точки зрения наличия в нем кафестола – соединения, которое повышает уровень холестерина.

В наибольших количествах кафестол присутствует в нефильтруемых напитках, в частности в кофе из френч-пресса, кофе по-турецки и по-гречески.

Кофестол также есть и в эспрессо, который является основой для большинства видов кофейных напитков, включая латте и капучино.

В фильтрованном и растворимом кофе кофестола нет или он содержится в небольших количествах, поэтому с точки зрения влияния на уровень липидов такой выбор напитка лучше.

Исследование показывает, что избыток кофе явно вреден для здоровья, особенно для людей из группы риска,

– резюмировала автор работы Элина Хіппенен.

Выводы исследования

Результаты особенно важны для любителей кофе с высоким уровнем холестерина и для тех, кто склонен к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Между тем для онкопациентов с колоректальным раком кофе является полезным напитком. Люди, которые выпивали 2-3 чашки кофе в день – жили дольше. Пока ученые называют такие выводы лишь гипотезами, поэтому исследование решили продолжить.