Как долго зараженный SARS-CoV-2 распространяет вирус? Сколько нужно носить маску и соблюдать изоляцию после выздоровления? В новом исследовании корейские ученые проанализировали изменение вирусной нагрузки у больных коронавирусом.

Источник: The New England Journal of Medicine

Как происходило исследование

В исследование включили пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 с различными осложнениями в университетскую больницу Чунг-Анг в Сеуле с февраля по июнь 2020 года. Инфекция была подтверждена у больных с помощью ПЦР-тестирования. Средний возраст пациентов составил 62 года, у 71% диагностирована коронавирусная пневмония, больше трети из них нуждались в кислородной поддержке.

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Все больные были изолированы друг от друга, каждые два дня врачи брали у них мазки из носогорла для проведения ПЦР-тестирования с использованием порогового значения цикла для гена N SARS-CoV-2. В целом специалисты получили 156 образцов.

Сколько времени человек с коронавирусом заразный

Период от появления симптомов до исчезновения вируса в среднем составлял 7 дней. Последний положительный тест был получен через 12 дней после появления симптомов у одного из пациентов. Частота положительных результатов тестирования постоянно снижалась с момента появления симптомов.

Ученые отметили, что для подтверждения этих результатов необходимы более масштабные исследования, поскольку в своей работе они использовали небольшую выборку госпитализированных пациентов, среди которых не было случаев тяжелого течения COVID-19.

Другие исследования

Источник: The Lancet

Крупнейший обзор 98 исследований показал, что средняя продолжительность выделения РНК коронавируса составляет 17 дней с начала появления симптомов в верхних дыхательных путях, 14,6 дня – в нижних дыхательных путях. Однако ни в одном из исследований не были обнаружены живые вирусы в тканях или выделениях через 9 суток после появления симптомов. Таким образом, пик вирусной нагрузки приходится на первую неделю заболевания.