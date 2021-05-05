Под недосыпанием ученые понимают как острую нехватку сна в течение нескольких суток, так и хронические проблемы со сном, когда человек каждый день недосыпает по несколько часов и так продолжается в течение трех месяцев и дольше.

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Люди, которые дольше всего бодрствовали

Опыты на людях никто не проводил, и пока не было ни одного случая, чтобы причиной смерти был именно недосып. В 2012 году футбольный болельщик из Китая умер от истощения после того, как не спал одиннадцать ночей подряд, чтобы увидеть каждую игру чемпионата Евро-2012. Два года спустя то же самое произошло с другим любителем футбола: он не спал несколько дней, чтобы посмотреть чемпионат мира. Правда, врачи признали, что в первом случае был виноват не только недосып, но и алкоголь с табаком. Во втором причиной смерти стал сердечный приступ.

В 1964 году семнадцатилетний школьник решил установить мировой рекорд и тоже не спал 11 дней. Хотя на пятый день у него начались галлюцинации, больше ничего страшного с ним не случилось и он смог восстановиться в течение пары ночей. Правда, он не пил и не курил, в отличие от китайского болельщика.

Конечно, нашлись те, кто захотел побить его рекорд, например одна женщина не спала 18 дней, но жюри Книги рекордов Гиннесса исключили "дисциплину" по недосыпу с соревнований, чтобы не поощрять людей мучить себя. Это означает, что никто не знает, сколько реально человек может не спать.

Что будет с телом, если долго не спать

Источник: Sleep foundation

Даже после одной ночи без сна мы будем сонными, вялыми, раздражительными и немного тупить. Но это не повредит нашему здоровью.

После нескольких бессонных ночей последствия становятся более серьезными. Мозг затуманивается, не может сконцентрироваться и принимать решения. Могут начаться галлюцинации.

Хроническая нехватка сна может спровоцировать серьезные заболевания: ожирение, болезни сердца, высокое давление и диабет. Велика вероятность самоубийства, которому предшествует депрессия, биполярное расстройство и тревожность.

В мозге есть защитный механизм на этот случай: микросон – короткие непроизвольные эпизоды потери сознания, которые могут длиться от одной до пятнадцати секунд. Из-за этих случайных отключений в течение дня увеличивается риск травм и несчастных случаев дома, на работе и в дороге.