Расследование причин еще 18 смертей продолжается, поэтому пока нельзя сказать, связаны ли они с вакцинацией. Об этом в ответ на запрос журналистов LIGA.Life сообщили в Государственном экспертном центре Министерства здравоохранения.
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Согласно данным, с начала вакцинальной кампании против COVID-19 ведомство получило 95 сообщений о летальных случаях среди людей, которым сделали прививку. Стоит отметить, что на момент отчета от Минздрава в Украине вакцинировали 6 304 016 человек, то есть это 0,0015% от всех привитых.
Протоколы расследований региональных групп оперативного реагирования свидетельствуют, что 77 из 95 смертей совершенно случайно совпали во времени с проведенной прививкой.
Причинно-следственная связь с проводимой иммунизацией отсутствует. Это, в частности, касается смерти военнослужащей в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области 23 марта и смерти 53-летнего врача Каменко-Днепровского Центра первичной медико-санитарной помощи 2 апреля,
– пояснили в ведомстве.
Последний летальный случай в день вакцинации
- Недавно на Киевщине вскоре после вакцинации умер 19-летний парень. В день смерти он прививался вакциной против COVID-19 от компаний Pfizer-BioNTech.
- Предварительная причина смерти – сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность. Но окончательную версию в Минздраве сообщат после завершения расследования.