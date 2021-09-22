Расследование причин еще 18 смертей продолжается, поэтому пока нельзя сказать, связаны ли они с вакцинацией. Об этом в ответ на запрос журналистов LIGA.Life сообщили в Государственном экспертном центре Министерства здравоохранения.

К теме Стартовал учебный год: как уберечь ребенка и семью от сезонных простуд и гриппа

Согласно данным, с начала вакцинальной кампании против COVID-19 ведомство получило 95 сообщений о летальных случаях среди людей, которым сделали прививку. Стоит отметить, что на момент отчета от Минздрава в Украине вакцинировали 6 304 016 человек, то есть это 0,0015% от всех привитых.

Протоколы расследований региональных групп оперативного реагирования свидетельствуют, что 77 из 95 смертей совершенно случайно совпали во времени с проведенной прививкой.

Причинно-следственная связь с проводимой иммунизацией отсутствует. Это, в частности, касается смерти военнослужащей в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области 23 марта и смерти 53-летнего врача Каменко-Днепровского Центра первичной медико-санитарной помощи 2 апреля,

– пояснили в ведомстве.

Последний летальный случай в день вакцинации