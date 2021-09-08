Сколько COVID-больных готова выдержать медицинская система: ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения рассказали, какую нагрузку способна выдержать медицинская система во время новой волны коронавируса.

Грань коллапса

Во время заседания парламентского комитета по вопросам здоровья нации, министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал критическое количество пациентов, которое могут выдержать украинские больницы.

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По его словам, медучреждения смогут принять до 90 тысяч больных на коронавирус, а вот большее количество госпитализаций будет критичной для медицинской системы.

Система готова госпитализировать максимум 90 тысяч пациентов, это вопрос критического влияния на систему здравоохранения, когда мы снова остановим госпитализации, предоставляя приоритет пациентам с коронавирусом,

- пояснил Ляшко.

Последние новости о коронавирусе в Украине

В течение последних суток коронавирусом заразились 2 772 человека.

Всего в стране сообщили о 2 303 276 случаях заболеваний COVID-19.

От осложнений коронавирусной болезни, к сожалению, умерли 54 114 пациента. В частности, сегодня стало известно о самой молодой жертве коронавируса – умерла девочка, которой было 15 дней.

Против коронавируса вакцинировали 5 666 017 человек – они получили первую дозу.

Вскоре Украина может вернуться в желтую зону – чтобы избежать очередного локдауну. СМИ сообщают, что это может произойти уже через 2 недели

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