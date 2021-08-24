В общем в стране провели уже 8 279 461 прививку от коронавируса. За минувшие же сутки, 23 августа, в Украине против коронавируса вакцинировали 71 427 человек.

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28 142 из них получали первую дозу вакцины, а остальные 43 285 человек – вторую.

В течение суток работали:

604 мобильных бригады;

2 321 пункт прививки;

328 центров вакцинации.

Вакцинация против коронавируса в Украине стартовала ровно полгода назад, 24 февраля. Прививки начали препаратом CoviShield-вакциной AstraZeneca, изготовленной в Индии. Первую партию препарата доставили в Украину 23 февраля.

Какие вакцины использовали в Украине по состоянию на 24 августа