Сколько COVID-прививок сделали в Украине за полгода вакцинальной кампании

С начала вакцинальной кампании по состоянию на 24 августа в Украине против коронавируса вакцинировали 5 099 802 жителя страны. 5 099 800 из них получили первую дозу вакцины, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 179 661 человек.

В общем в стране провели уже 8 279 461 прививку от коронавируса. За минувшие же сутки, 23 августа, в Украине против коронавируса вакцинировали 71 427 человек.

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28 142 из них получали первую дозу вакцины, а остальные 43 285 человек – вторую.

В течение суток работали:

604 мобильных бригады;

2 321 пункт прививки;

328 центров вакцинации.

Какие вакцины использовали в Украине по состоянию на 24 августа

Привиты вакциной Covishield – AstraZeneca – 487 187,

Привиты вакциной Coronavac – 1 405 652,

Привиты вакциной Cominarity – Pfizer-Biontech – 1 691 620,

Привиты вакциной AstraZeneca – 429 777,

Привиты вакциной Moderna – 1 069 269,

Привиты вакциной Janssen – Johnson&Johnson's – 16297.

Вакцинация против коронавируса в Украине стартовала ровно полгода назад, 24 февраля. Прививки начали препаратом CoviShield-вакциной AstraZeneca, изготовленной в Индии. Первую партию препарата доставили в Украину 23 февраля.