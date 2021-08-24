Сколько COVID-прививок сделали в Украине за полгода вакцинальной кампании
24 августа 2021 , 11:41Читати новину українською
Источник:Минздрав Украины
С начала вакцинальной кампании по состоянию на 24 августа в Украине против коронавируса вакцинировали 5 099 802 жителя страны. 5 099 800 из них получили первую дозу вакцины, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 179 661 человек.
В общем в стране провели уже 8 279 461 прививку от коронавируса. За минувшие же сутки, 23 августа, в Украине против коронавируса вакцинировали 71 427 человек.
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28 142 из них получали первую дозу вакцины, а остальные 43 285 человек – вторую.
В течение суток работали:
- 604 мобильных бригады;
- 2 321 пункт прививки;
- 328 центров вакцинации.
Какие вакцины использовали в Украине по состоянию на 24 августа
- Привиты вакциной Covishield – AstraZeneca – 487 187,
- Привиты вакциной Coronavac – 1 405 652,
- Привиты вакциной Cominarity – Pfizer-Biontech – 1 691 620,
- Привиты вакциной AstraZeneca – 429 777,
- Привиты вакциной Moderna – 1 069 269,
- Привиты вакциной Janssen – Johnson&Johnson's – 16297.