Согласно информации Минздрава, по состоянию на 30 мая от начала вакцинальной кампании в Украине утилизировали 742 дозы вакцины против коронавируса. Их разбили или повредили, сюда входят также дозы, которые не подлежат использованию.

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Количество потерянных доз по производителям:

Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 654,

Coronavac (Sinovac Biotech) – 11,

Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) – 12,

AstraZeneca – 65.

Города, которые потеряли больше всего вакцин

В сообщении говорится, что Ивано-Франковская область потеряла больше доз вакцины Covishield – 533. В Сумской области утилизировали более чем половину потерянных доз Coronavac – 6.

Тем временем все утилизированные дозы Pfizer (12), о которых упомянуто выше, потеряли в Киеве.

А вот что касается AstraZeneca, то Запорожская область потеряла большую часть из них – 40 доз.

Сколько средств потеряли из-за неиспользования этих доз – неизвестно, потому что "информация о стоимости и сумме потраченных средств на приобретение вакцины является конфиденциальной",

– заявили в Минздраве.

Темпы вакцинальной кампании в Украине

Отметим, что по состоянию на 5 июня в Украине против коронавируса вакцинировали 1 177 373 людей. 1 177 371 украинец получил только первую дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 145 792 человека.

Всего в стране проведено 1 323 163 прививки.