Правительственная организация Публичное Здоровье Англии (PHE) исследовала, насколько вакцины от Pfizer-BioNtech и AstraZeneca эффективны против новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Выводы экспертов достаточно положительные.

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Две дозы вакцины Pfizer-BioNtech почти одинаково защищают как от индийского, так и от британского штаммов коронавируса.

Результаты эффективности вакцины от компании AstraZeneca несколько ниже, но все равно достаточно высокие.

Результаты исследования:

Одна доза вакцины от Pfizer-BioNtech защищает от индийского штамма коронавируса B.1.617.2 на 33%, а две – на 88%.

2 дозы Pfizer-BioNtech эффективны против британского штамма коронавируса "B.1.1.7" на 93%.

Первая доза вакцины от AstraZeneca защищает от индийского штамма на 33%.

Вместе с тем 2 дозы этого препарата защищают от "индийского" штамма на 60%, а от "британского" – на 66%.

Отмечается, что максимальную защиту вакцины предоставляют через две недели после второй прививки.

Министр здравоохранения отметил, что эти данные показывают "абсолютную необходимость" получения двух доз вакцины против коронавируса.