Клетки иммунитета, которые запоминают коронавирус, длительное время сохраняются в организме пациентов, которые перенесли COVID-19. У участников исследования их концентрация оставалась неизменной на протяжении не менее полугода, они были способны быстро вырабатывать антитела.

Иммунитет человека отвечает на инфекцию появлением антител. Антитела способны нейтрализовать вирус и предотвращать повторное инфицирование. Их концентрация падает со временем, пишет Nature.

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Например, согласно одному из исследований она снижается в два раза за 36 дней. Однако в крови сохраняются специальные В-клетки (В-лимфоциты) – клетки памяти, которые способны узнавать коронавирус и быстро запускать выработку антител.

Как происходило новое исследование

Ученые проанализировали иммунитет к коронавирусу у 87 человек через полгода после того, как те перенесли COVID-19. Раньше эти люди принимали участие в исследовании уровня антител к коронавирусу на 39 день после начала болезни.

Как действует иммунитет против коронавируса

В новом исследовании ученые обнаружили, что уровень антител против коронавируса у участников быстро снижается, однако количество В-клеток остается примерно на одном уровне. Авторы установили, что эти клетки способны реагировать на коронавирус быстрой выработкой антител против него.

Антитела, которые производили В-клетки, как показало исследование, сильнее, чем те антитела, которые формируются непосредственно после перенесенной инфекции. Они могут быть более устойчивыми к мутациям шипованного белка, который вирус использует, чтобы проникнуть в организм.

Коронавирус сохраняется в организме

То, что количество клеток памяти оставалось на одном уровне, навело ученых на мысль, что частицы коронавируса хранились в организме. Ученые провели биопсию тонкого кишечника 14 участникам исследования. Белок SARS-CoV-2 они обнаружили у пяти из них. Возможно, частицы вируса в кишечнике продолжают "информировать" иммунную систему, поддерживающую количество клеток памяти.