В Украине направления к врачу действуют в течение одного года. Но пациентам следует соблюдать согласованные с врачом сроки прохождения обследования.
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Обычно срок действия указывается в дополнительной информации в направлении, если врач распечатывает пациенту информационную памятку.
В каком случае врач выписывает направление
Врач должен выписывать направление только в том случае, если проблема со здоровьем пациента требует привлечения узкого специалиста. Кроме того, врач выписывает направление для дополнительных обследований, процедур и госпитализации.
Кстати, все врачи в медицинской системе могут выписывать свои направления. Преимущественно врачи выписывают электронное направление, но если электронная система здравоохранения не работает, могут выписать бумажное.
Доступы к бесплатной медицине упростили
В НСЗУ рассказали, что упростили условия доступа к бесплатной медицине во время войны. Получить бесплатную помощь можно в любой больнице, заключившей договор с НСЗУ на соответствующий пакет услуг.
Выяснить, в каких медицинских учреждениях можно получить помощь или консультацию по номеру контакт-центр НСЗУ: 16 – 77.
К каким специалистам можно прийти без направления
Без направления можно попасть к врачам первичного звена – семейному врачу, терапевту, педиатру. Собственно, они и выдают направление узким специалистам, если пациент нуждается в их помощи.
Но есть случаи, когда к узким специалистам можно безвозмездно обратиться напрямую. Направление не требуется:
- гинеколога (детского тоже),
- психиатра
- нарколога
- стоматолога (ургентная помощь для всех и плановая для детей)
- фтизиатра
- врача, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.
Между тем, экстренная медицинская помощь предоставляется безвозмездно всем без исключения без направления и декларации.
Ранее сообщалось, что медики экстренной медицинской помощи смогут получать точную геолокацию пациента. Также они смогут поддерживать с ними видеосвязь и предоставлять необходимые консультации. Это особенно важно в случаях, когда доступ к пациенту при разных обстоятельствах затруднен или требует большого промежутка времени.