В Национальной службе здоровья объяснили, сколько действует направление к врачу в условиях полномасштабной войны и как его получить.

В Украине направления к врачу действуют в течение одного года. Но пациентам следует соблюдать согласованные с врачом сроки прохождения обследования.

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Обычно срок действия указывается в дополнительной информации в направлении, если врач распечатывает пациенту информационную памятку.

В каком случае врач выписывает направление

Врач должен выписывать направление только в том случае, если проблема со здоровьем пациента требует привлечения узкого специалиста. Кроме того, врач выписывает направление для дополнительных обследований, процедур и госпитализации.

Кстати, все врачи в медицинской системе могут выписывать свои направления. Преимущественно врачи выписывают электронное направление, но если электронная система здравоохранения не работает, могут выписать бумажное.

Доступы к бесплатной медицине упростили

В НСЗУ рассказали, что упростили условия доступа к бесплатной медицине во время войны. Получить бесплатную помощь можно в любой больнице, заключившей договор с НСЗУ на соответствующий пакет услуг.

Выяснить, в каких медицинских учреждениях можно получить помощь или консультацию по номеру контакт-центр НСЗУ: 16 – 77.

К каким специалистам можно прийти без направления

Без направления можно попасть к врачам первичного звена – семейному врачу, терапевту, педиатру. Собственно, они и выдают направление узким специалистам, если пациент нуждается в их помощи.

Но есть случаи, когда к узким специалистам можно безвозмездно обратиться напрямую. Направление не требуется:

гинеколога (детского тоже),

психиатра

нарколога

стоматолога (ургентная помощь для всех и плановая для детей)

фтизиатра

врача, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.

Между тем, экстренная медицинская помощь предоставляется безвозмездно всем без исключения без направления и декларации.

Ранее сообщалось, что медики экстренной медицинской помощи смогут получать точную геолокацию пациента. Также они смогут поддерживать с ними видеосвязь и предоставлять необходимые консультации. Это особенно важно в случаях, когда доступ к пациенту при разных обстоятельствах затруднен или требует большого промежутка времени.