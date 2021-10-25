По данным министерства, на сегодня в Украине более 29 тысяч детей болеют COVID-19. Из них на стационарном лечении находится 760 больных коронавирусом и 340 – с подозрением на него. Занятость предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19 коек составляет 22%.

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С понедельника в большинстве школ начались каникулы. Каникулы – это удачное время для родителей напомнить детям основные правила, которых следует придерживаться, чтобы не заболеть коронавирусной болезнью,

– отмечают в Минздраве.

Как уменьшить риск заражения коронавирусом у детей

Научите детей правильно мыть руки. Не менее 20 секунд, тщательно и с мылом, особое внимание следует уделять месту под ногтями, там собирается больше всего грязи.

Расскажите им о том, что защитную маску важно использовать не только в школе, но и во всех других общественных местах.

Напомните, что касаться лица немытыми руками – опасно.

Объясните детям, что во время кашля и чихания нужно прикрываться салфеткой, после этого выбросить ее и вымыть руки.

Попросите ребенка соблюдать дистанцию ​​в общественных местах.

Если ребенок заболел, то держите его дома. Внимательно следите за симптомами, проконсультируйтесь с семейным врачом. Если в семье несколько детей, старайтесь держать больных и здоровых детей отдельно.

Ситуация в Украине: коротко

Источник: Минздрав