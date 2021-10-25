Сколько детей умерло от коронавируса в Украине
Источник:Министерство здравоохранения Украины
За время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 152 790 детей. Забрала болезнь жизни 42 несовершеннолетних украинцев.
По данным министерства, на сегодня в Украине более 29 тысяч детей болеют COVID-19. Из них на стационарном лечении находится 760 больных коронавирусом и 340 – с подозрением на него. Занятость предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19 коек составляет 22%.
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С понедельника в большинстве школ начались каникулы. Каникулы – это удачное время для родителей напомнить детям основные правила, которых следует придерживаться, чтобы не заболеть коронавирусной болезнью,
– отмечают в Минздраве.
Как уменьшить риск заражения коронавирусом у детей
- Научите детей правильно мыть руки. Не менее 20 секунд, тщательно и с мылом, особое внимание следует уделять месту под ногтями, там собирается больше всего грязи.
- Расскажите им о том, что защитную маску важно использовать не только в школе, но и во всех других общественных местах.
- Напомните, что касаться лица немытыми руками – опасно.
- Объясните детям, что во время кашля и чихания нужно прикрываться салфеткой, после этого выбросить ее и вымыть руки.
- Попросите ребенка соблюдать дистанцию в общественных местах.
Если ребенок заболел, то держите его дома. Внимательно следите за симптомами, проконсультируйтесь с семейным врачом. Если в семье несколько детей, старайтесь держать больных и здоровых детей отдельно.
Ситуация в Украине: коротко
Источник: Минздрав
- В Украине за последние сутки подтвердили 14 634 новых COVID-случая. В больницы были госпитализированы 3912 человек с симптомами коронавируса. К сожалению, от осложнений умерли еще 330 пациентов.
- Сейчас в красную зону входят 6 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская.
- Ровненская и Николаевская области переходят в красную зону карантина с завтрашнего дня, с 26 октября.
- С начала пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 2 784 039 случаев инфицирования коронавирусной болезнью.