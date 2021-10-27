В возрастной группе от 16 до 18 против коронавируса вакцинировались 12 703 человека. Из них в Киеве вакцинировали 1 225, в Днепропетровской – 924, в Полтавской области – 830.

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Зато в возрасте от 12 – 16 лет вакцинировались всего 2 336 жителей Украины.

В каких регионах вакцинировали больше всего детей в возрасте 12 – 16 лет

Лидерами являются Черновицкая и Днепропетровская области, там прививки получили 426 и 301 ребенок соответственно.

Зато меньше всего детей вакцинировали в Луганской (18) и Львовской (3) областях.

Заметим, что в Украине разрешена вакцинация детей независимо от принадлежности к группе риска и других социальных факторов. Прививку можно сделать препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech.

Дети, которым по состоянию здоровья не грозит тяжелая форма COVID-19, м огут сделать прививку только при условии наличия вакцины.

Противопоказания к вакцинации такое же, как и у взрослых – наличие аллергии на один из компонентов препарата Comirnaty.

Препарат нужно вводить двумя дозами с интервалом между прививкой от 21 до 28 дней.

Если ребенка нужно вакцинировать и от других болезней (к примеру, против гриппа) – необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением различных препаратов. Исключение – экстренная вакцинация.

Прививки детей в возрасте от 12 до 16 лет проводится только с согласия родителей и только в их присутствии. Зато подросток от 16 лет может самостоятельно согласовать вакцинацию со своим врачом.