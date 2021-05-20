Всего проверят 7 вакцин

В рамках клинического испытания, на которое уже выделили 19,3 миллиона фунтов стерлингов, протестируют вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson&Johnson, Valneva и CureVac.

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Каким образом проведут исследование

18 медицинских центров в Великобритании распределят на 3 группы, в каждой из которых будут тестировать отдельный набор вакцин. Первые прививки третьей дозой вакцин будут делать уже в июне.

Эксперты ожидают, что по результатам эксперимента, все семь вакцин повысят иммунитет, а лабораторные исследования позволят проверить их реакцию на различные штаммы COVID-19, которые циркулируют в Великобритании, в частности "индийский" и "южноафриканский,

– говорится в сообщении.

Ученые планируют привлечь к участию в эксперименте людей, которые получили первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca в декабре-январе, а также людей старше 75 лет.

Половинные дозы вакцин: для чего

Три препарата из списка также протестируют в половинной дозе, таким образом ученые хотят проверить адекватный иммунный ответ при таком уровне.

Половинные дозы позволят определить, уменьшаются ли побочные эффекты при меньшей дозе, и могут предоставить информацию странам, где поставки вакцин недостаточны.

Кроме того, после исследований ученые опубликуют данные о побочных эффектах, в частности среди людей, у которых третья вакцина отличается от той, что применяли для первых двух инъекций.

Обратите внимание! По данным СНБО, в мире зафиксировали более 164 миллиона случаев инфицирования COVID-19, в частности 3 415 998 летальных.