Еврокомиссия заявила, что поможет Польше продать Украине 1,2 миллиона доз вакцины против коронавирусной инфекции компании AstraZaneca. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, при каких условиях будет осуществляться такая перепродажа и в какую сумму это обойдется для Украины.

Денис Шмыгаль сказал, что у Украины действительно есть возможность закупить определенную часть этих вакцин через Польшу.

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Он объяснил, что закупленные Евросоюзом вакцины распределяются по странам ЕС, при этом Польша получит сейчас по предварительным договоренностям на 1 миллион 200 тысяч вакцин больше своего заказа.

И эти вакцины продаст Украине по себестоимости, без наценки. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время. Деньги на эту закупку есть, в частности, из ресурсов Европейского инвестиционного банка,

– заявил премьер-министр.

К теме, Украина ведет переговоры с иностранными правительствами о передаче излишков вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом на днях сообщил президент Владимир Зеленский на "Всеукраинском форуме Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также рассказала, что попросила страны ЕС пожертвовать часть своих вакцин от коронавируса Украине.

"Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце. Еще миллионы доз вакцины поступят в Украину до лета. Европейский Союз – крупнейший донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще вдобавок COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине", – отметила она.



Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала