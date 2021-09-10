По сравнению с 2014 годом она выросла на 0,3%. Об этом сообщили в европейском статистическом агентстве.

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В целом, доля граждан стран Евросоюза, страдающих хронической депрессией, в 2019 году составила 7,2%.

Больше всего тех, кто страдает от этого заболевания, зафиксировали в следующих странах:

в Словении – 15,1%;

Португалии – 12,2%;

Швеция – 11,7%.

На другом конце шкалы расположились Румыния. Там 1% от общей статистики болеет этой болезнью. В Болгарии – 2,7% и в Мальте – 3,5%.

Кто болеет чаще

Исследователи также обратили внимание на то, что в ЕС женщины чаще страдают от депрессии, чем мужчины. Самую высокую долю женщин с депрессией зафиксировали в Португалии (16,4%) и в Словении (16%).

Вместе с тем, в Словении также зафиксировали самую высокую долю мужчин с депрессией – 14,3%. За ней следуют Швеция (10%) и Германия (9,9%).

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Что говорят в ВОЗ

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего более 260 миллионов жителей Земли сейчас страдают от клинической депрессии.

Ежегодно от этого умирают примерно 800 тысяч человек.

К ней особенно склонны подростки, а также юноши и девушки в возрасте от 15 до 29 лет.

Борьба с депрессией сложна тем, что нейрофизиологи пока не до конца понимают природу этой болезни. Также не могут и определить, сколько точно людей склонны к ней.