Сколько европейцев страдают от хронической депрессии: неожиданная статистика
Источник:Eurostat
Ежегодно депрессия уносит жизни сотни тысяч людей на планете. По данным исследователей, доля людей, страдающих хронической депрессией в Европейском Союзе выросла.
По сравнению с 2014 годом она выросла на 0,3%. Об этом сообщили в европейском статистическом агентстве.
Внимание Стартовал учебный год: как уберечь ребенка и семью от сезонных простуд и гриппа
В целом, доля граждан стран Евросоюза, страдающих хронической депрессией, в 2019 году составила 7,2%.
Больше всего тех, кто страдает от этого заболевания, зафиксировали в следующих странах:
- в Словении – 15,1%;
- Португалии – 12,2%;
- Швеция – 11,7%.
На другом конце шкалы расположились Румыния. Там 1% от общей статистики болеет этой болезнью. В Болгарии – 2,7% и в Мальте – 3,5%.
Кто болеет чаще
Исследователи также обратили внимание на то, что в ЕС женщины чаще страдают от депрессии, чем мужчины. Самую высокую долю женщин с депрессией зафиксировали в Португалии (16,4%) и в Словении (16%).
Вместе с тем, в Словении также зафиксировали самую высокую долю мужчин с депрессией – 14,3%. За ней следуют Швеция (10%) и Германия (9,9%).
К теме Вещи, которые вы считаете пустой тратой времени, помогут справиться со стрессом и депрессией
Что говорят в ВОЗ
- Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего более 260 миллионов жителей Земли сейчас страдают от клинической депрессии.
- Ежегодно от этого умирают примерно 800 тысяч человек.
- К ней особенно склонны подростки, а также юноши и девушки в возрасте от 15 до 29 лет.
Борьба с депрессией сложна тем, что нейрофизиологи пока не до конца понимают природу этой болезни. Также не могут и определить, сколько точно людей склонны к ней.