Максим Степанов заработал в 2020 году почти 500 тысяч гривен. Столько ему насчитали за выполнение обязанностей министра здравоохранения.

Должность главы Министерства здравоохранения Степанов занимает с апреля 2020 года. О его зарплате за это время 24 канала рассказали в ведомстве.

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Какую зарплату начислили Степанову

за апрель – 49 782,38 гривны;

за май – 47 230 гривен;

за июнь – 47 230 гривен;

за июль – 47 230 гривен;

за август – 66 062,70 гривны;

за сентябрь – 56 111,87 гривны;

за октябрь – 72 774,49гривни;

за ноябрь – 37 875,16 гривны;

за декабрь – 73 230,75 гривны.

В целом на посту министра здравоохранения Степанов заработал в 2020 году 497 527,35 гривны.

Обратите внимание! Все суммы указаны с учетом налогов. Это означает, что фактически министр ежемесячно получал немного меньше.

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Что известно о Степанове