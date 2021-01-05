Сколько глава Минздрава Максим Степанов заработал в 2020 году: сумма
Максим Степанов заработал в 2020 году почти 500 тысяч гривен. Столько ему насчитали за выполнение обязанностей министра здравоохранения.
Должность главы Министерства здравоохранения Степанов занимает с апреля 2020 года. О его зарплате за это время 24 канала рассказали в ведомстве.
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Какую зарплату начислили Степанову
- за апрель – 49 782,38 гривны;
- за май – 47 230 гривен;
- за июнь – 47 230 гривен;
- за июль – 47 230 гривен;
- за август – 66 062,70 гривны;
- за сентябрь – 56 111,87 гривны;
- за октябрь – 72 774,49гривни;
- за ноябрь – 37 875,16 гривны;
- за декабрь – 73 230,75 гривны.
В целом на посту министра здравоохранения Степанов заработал в 2020 году 497 527,35 гривны.
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Что известно о Степанове
- Был избран главой Минздрава в конце марта 2020 года.
- Максим Степанов – врач и политический деятель.
- Был директором полиграфкомбината "Украина", который одним из первых начал печатать в стране ID-карты.
- В 2017 – 2019 годах занимал должность губернатора Одесской области.
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