Сколько Израиль потратил на вакцину для своих граждан: эксперт назвал цифру
Израиль проводит массовую вакцинацию своих граждан с декабря 2020 года. Прививки получили уже 2 миллиона жителей. Житель Хайфы рассказал, как это происходит на самом деле и сколько государство заплатило за вакцину.
Сколько людей провакцинировали
По состоянию на 1 января в Израиле от коронавируса вакцинировали около 12% граждан. Уже 13 января опубликовали данные о 21% вакцинированного населения. Об этом рассказал политический аналитик Андрей Пилипенко в эфире 24 канала.
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2 миллиона человек уже получили 1 дозу прививки, а 100 тысяч израильтян получили уже и 2 дозу вакцины от Pfizer.
В первый период вакцинации в течение недели вакцинировали 150 тысяч граждан, зато с января количество прививок снизилось до 100 тысяч человек в неделю.
Кто получил вакцину прежде всего:
- врачи;
- люди в зоне риска (имеющие сопутствующие тяжелые болезни)
- жители домов престарелых и персонал таких заведений;
- учителя.
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Если остается определенное количество уже распакованных доз вакцины в конце дня, тогда позволяют прививаться и другим гражданам. Как рассказал Пилипенко, в противном случае остатки вакцины пришлось бы утилизировать, из-за несоблюдения специальных условий хранения. Это решение принималось непосредственно на уровне медицинских касс, а не на уровне государства.
Сколько стоит вакцина
На вакцину власти Израиля потратила более 300 миллионов долларов. "Если человек является участником медицинской кассы, уже платит за страховую, вакцина для него бесплатна", – объяснил Пилипенко.
По данным газеты "Израиль сегодня" за 13 декабря, в Израиле 37% населения не спешили прививаться.
Количество вакцинированных от COVID-19 в различных странах мира / Инфографика 24 канала
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