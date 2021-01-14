Израиль проводит массовую вакцинацию своих граждан с декабря 2020 года. Прививки получили уже 2 миллиона жителей. Житель Хайфы рассказал, как это происходит на самом деле и сколько государство заплатило за вакцину.

Сколько людей провакцинировали

По состоянию на 1 января в Израиле от коронавируса вакцинировали около 12% граждан. Уже 13 января опубликовали данные о 21% вакцинированного населения. Об этом рассказал политический аналитик Андрей Пилипенко в эфире 24 канала.

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2 миллиона человек уже получили 1 дозу прививки, а 100 тысяч израильтян получили уже и 2 дозу вакцины от Pfizer.

В первый период вакцинации в течение недели вакцинировали 150 тысяч граждан, зато с января количество прививок снизилось до 100 тысяч человек в неделю.

Кто получил вакцину прежде всего:

врачи;

люди в зоне риска (имеющие сопутствующие тяжелые болезни)

жители домов престарелых и персонал таких заведений;

учителя.

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Если остается определенное количество уже распакованных доз вакцины в конце дня, тогда позволяют прививаться и другим гражданам. Как рассказал Пилипенко, в противном случае остатки вакцины пришлось бы утилизировать, из-за несоблюдения специальных условий хранения. Это решение принималось непосредственно на уровне медицинских касс, а не на уровне государства.

Сколько стоит вакцина

На вакцину власти Израиля потратила более 300 миллионов долларов. "Если человек является участником медицинской кассы, уже платит за страховую, вакцина для него бесплатна", – объяснил Пилипенко.

Справка. Медицинские кассы – это центр предоставления медицинского сервиса, вокруг которого создана система качественного лечения на базе определенного числа клиник страны. Больничные кассы обеспечивают возможность с помощью внесенных денег за страховку получить бесплатную медицинскую помощь с высоким уровнем обслуживания.

По данным газеты "Израиль сегодня" за 13 декабря, в Израиле 37% населения не спешили прививаться.



Количество вакцинированных от COVID-19 в различных странах мира / Инфографика 24 канала