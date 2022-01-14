Сколько и какая вакцина против COVID-19 есть сейчас в Украине

В Украине сейчас более 12 миллионов доз вакцин против COVID-19 четырех разных производителей.

В Украине достаточно вакцин против COVID-19

По данным Министерства здравоохранения, на 12 декабря 2021 года на национальном, региональных и местных складах были вакцины:

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CoronaVac – более 990 тысяч доз,

Pfizer – более 9,1 миллиона доз,

AstraZeneca – 102 тысячи доз,

Moderna – 2,2 миллиона доз.

Старт вакцинации COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании удалось провести всего 29 218 505 прививок.

В общей сложности получили первую дозу – 14 941 500 человек; две дозы – 14 197 703 человека; дополнительную дозу – 8 639 человек; бустерную дозу – 70 663 человек.

Уже около 50% украинцев вакцинированы против коронавируса.

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Украина на 2022 год подписала контракты на поставку 25 миллионов доз вакцин Pfizer и 6,5 миллиона CoronaVac. Еще около 10 миллионов доз должны поступить как помощь в рамках глобального механизма COVAX.