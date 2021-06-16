Так, калькулятор жизни показывает среднее количество лет, которые может прожить человек. Последний год жизни прогнозируют с помощью образа жизни человека и демографических данных.

К теме Подтверждено: аэробные нагрузки замедляют деменцию

Ожидаемая продолжительность жизни – это показатель, прогнозируемый с помощью демографических знаний.

Точность показателя зависит от полноты данных переписи населения страны и качества статистики о смертности.

Важным показателем является продолжительность именно здоровой жизни человека, без потери трудоспособности. Для его расчета используют данные о распространенности в стране различных заболеваний,

– пояснили в Центре общественного здоровья.

Каждый человек влияет на собственную ожидаемую продолжительность жизни. Выбирая диету, плохую или хорошую привычку, физическую активность, мы прибавляем или отнимаем несколько лет.

Доказано, что курение, чрезмерное употребление алкоголя и другие вредные привычки вызывают до 60% преждевременных смертей и уменьшают долголетие.

Как работает "Калькулятор жизни":

Зайдите на сайт "Калькулятор жизни",

Заполните данные,

Не пропустите ни одного вопроса,

Тогда увидите результат,

С помощью этого калькулятора вы можете переосмыслить свой образ жизни и проанализировать, что стоит изменить, чтобы прожить дольше.

"Калькулятор жизни" разработали в рамках Проекта международной технической помощи "Оказание поддержки Центра общественного здоровья МОЗ Украины для укрепления и развития способности системы здравоохранения для осуществления лучшего мониторинга, эпидемиологического надзора, реагирования на вспышки заболевания и их профилактики".

Служба финансирует центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).