Так, калькулятор жизни показывает среднее количество лет, которые может прожить человек. Последний год жизни прогнозируют с помощью образа жизни человека и демографических данных.
К теме Подтверждено: аэробные нагрузки замедляют деменцию
Ожидаемая продолжительность жизни – это показатель, прогнозируемый с помощью демографических знаний.
Точность показателя зависит от полноты данных переписи населения страны и качества статистики о смертности.
Важным показателем является продолжительность именно здоровой жизни человека, без потери трудоспособности. Для его расчета используют данные о распространенности в стране различных заболеваний,
– пояснили в Центре общественного здоровья.
Каждый человек влияет на собственную ожидаемую продолжительность жизни. Выбирая диету, плохую или хорошую привычку, физическую активность, мы прибавляем или отнимаем несколько лет.
Как работает "Калькулятор жизни":
- Зайдите на сайт "Калькулятор жизни",
- Заполните данные,
- Не пропустите ни одного вопроса,
- Тогда увидите результат,
С помощью этого калькулятора вы можете переосмыслить свой образ жизни и проанализировать, что стоит изменить, чтобы прожить дольше.
"Калькулятор жизни" разработали в рамках Проекта международной технической помощи "Оказание поддержки Центра общественного здоровья МОЗ Украины для укрепления и развития способности системы здравоохранения для осуществления лучшего мониторинга, эпидемиологического надзора, реагирования на вспышки заболевания и их профилактики".
Служба финансирует центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).