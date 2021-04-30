Чаще всего бессимптомные носители – дети

О том, сколько людей болеют коронавирусом бессимптомно и насколько они заразны для окружающих – рассказала в интервью 24 каналу инфекционист Леся Радковская.

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По словам врача, сложность заключается в том, что родители могут не заметить коронавирус у ребенка.

Леся Радковская – инфекционист “Если ребенок инфицирован – может просто чихнуть, кашлянуть, иметь субфебрильную температуру. Мама даже не обратит на это внимания, а ребенок будет распространять вирус.”

Так происходит и у взрослых, мол, меня знобит, где продуло, наверное. Человек ходит на работу, потихоньку инфицирует всех окружающих – так вирус распространяется.

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