Чаще всего бессимптомные носители – дети
О том, сколько людей болеют коронавирусом бессимптомно и насколько они заразны для окружающих – рассказала в интервью 24 каналу инфекционист Леся Радковская.
Подробно Подпольная вакцинация, угроза 4 волны и бесконечная мутация COVID-19: интервью с инфекционистом
По словам врача, сложность заключается в том, что родители могут не заметить коронавирус у ребенка.
Леся Радковская – инфекционист
“Если ребенок инфицирован – может просто чихнуть, кашлянуть, иметь субфебрильную температуру. Мама даже не обратит на это внимания, а ребенок будет распространять вирус.”
Так происходит и у взрослых, мол, меня знобит, где продуло, наверное. Человек ходит на работу, потихоньку инфицирует всех окружающих – так вирус распространяется.
Статистика распространения COVID-19 в Украине
- За минувшие сутки коронавирусом заболели 10 072 человека. От осложнений болезни умерли 307 пациентов.
- В госпитализации нуждались 3117 больных с диагнозом COVID-19 или выраженными симптомами болезни. В то же время выздоровели от коронавируса – 20 192 человек.
- С начала пандемии в Украине заболело – 2 069 537 человек.
- По состоянию на 30 апреля выздоровели – 1 655 525 больных. Но, к сожалению, от осложнений болезни умерли 44 085 украинцев.