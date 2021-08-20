Сколько людей ежегодно умирает из-за аномальной жары
Источник:The Lancet
Ежегодно температура воздуха на нашей планете увеличивается и это отражается на здоровье людей. Если не принять срочные меры по снижению температуры, особенно в южных странах, жертв аномальной жары будет еще больше.
Жара убивает сотни тысяч людей
По оценкам исследователей, только в 2019 году из-за высоких температур во всем мире умерли не менее 356 тысяч человек. В целом, смертность, связанная с жарой, выросла с 1980 по 2016 год на 74% во всем мире, и эти показатели продолжают расти.
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Экстремальная жара может быть связана как минимум с 17 причинами смерти, большинство из которых относятся к сердечно-сосудистым и легочным заболеваниям. Также высокая температура может стать прямой или косвенной причиной убийства, самоубийства и утопления. Кроме того, жаркая погода вызывает увеличение количества госпитализаций и проблем с психическим здоровьем.
Какие пути решения проблемы
Также ученые сообщили, что кондиционеры, которые становятся единственным спасением в жару, значительно увеличивают выбросы парниковых газов в атмосферу. Сейчас, в условиях глобального потепления, необходимы более экологичные и доступные варианты охлаждения. Например, вентиляторы и доступ к воде. В городах нужно увеличивать количество зеленых насаждений и настенных покрытий для отражения тепла.
Ученые также предложили реализовать различные меры реагирования, такие как системы раннего предупреждения о повышении температуры выше нормы и грамотное прогнозирование аномальной жары.
Опасность глобального потепления
- Высшая техническая школа Цюриха сообщает, что в мире ускоряется глобальное потепление, поэтому аномальная жара случаться все чаще.
- Ученые предупредили, что температурные рекорды будут все выше.
- При сценарии с высокими выбросами парниковых газов экстремальные температуры в период с 2021 по 2050 год будут возникать в 2 – 7 раз чаще.
- Также все чаще будут возникать и другие природные катаклизмы.