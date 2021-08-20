Сколько людей ежегодно умирает из-за аномальной жары

Ежегодно температура воздуха на нашей планете увеличивается и это отражается на здоровье людей. Если не принять срочные меры по снижению температуры, особенно в южных странах, жертв аномальной жары будет еще больше.

Жара убивает сотни тысяч людей

По оценкам исследователей, только в 2019 году из-за высоких температур во всем мире умерли не менее 356 тысяч человек. В целом, смертность, связанная с жарой, выросла с 1980 по 2016 год на 74% во всем мире, и эти показатели продолжают расти.

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Экстремальная жара может быть связана как минимум с 17 причинами смерти, большинство из которых относятся к сердечно-сосудистым и легочным заболеваниям. Также высокая температура может стать прямой или косвенной причиной убийства, самоубийства и утопления. Кроме того, жаркая погода вызывает увеличение количества госпитализаций и проблем с психическим здоровьем.

Какие пути решения проблемы

Также ученые сообщили, что кондиционеры, которые становятся единственным спасением в жару, значительно увеличивают выбросы парниковых газов в атмосферу. Сейчас, в условиях глобального потепления, необходимы более экологичные и доступные варианты охлаждения. Например, вентиляторы и доступ к воде. В городах нужно увеличивать количество зеленых насаждений и настенных покрытий для отражения тепла.

Ученые также предложили реализовать различные меры реагирования, такие как системы раннего предупреждения о повышении температуры выше нормы и грамотное прогнозирование аномальной жары.

Опасность глобального потепления