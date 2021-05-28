Сколько людей курят и умирают от этого: глобальный обзор

Накануне Всемирного дня без табака, который отмечают 31 мая, опубликовали глобальные обзоры проблемы курения. Их авторы обработали информацию, полученную в 204 странах в 2019 году.

Сколько людей курит

Глобальный анализ показал, что начиная с 1990 года доля курильщиков среди мужчин сократилась на 25%, среди женщин – на 37,7%. Однако, мужчины стали курить больше в двадцати странах, женщины – в двенадцати.

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В половине стран сокращение процента курильщиков "не успевало" за ростом населения, поэтому абсолютное количество курильщиков в мире увеличилось. В 2019 году в мире курили 1,1 миллиарда человек. Десять стран с наибольшим количеством курящих: Китай (в этой стране живет каждый третий курильщик), Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Филиппины, Япония, Турция, Вьетнам.

Смертность из-за курения

В 2019 от последствий курения умерли 7,7 миллиона человек, включая 1,6 миллиона от хронической обструктивной болезни легких, 1,3 миллиона от рака легких, 1 миллион от инсульта. Одна из пяти смертей мужчин происходит по причинам, связанным с курением. Только 6% таких смертей пришлись на людей, которые бросили курить за 15 лет до смерти и раньше. Авторы обзора напомнили, что от причин, непосредственно связанных с курением, умирает каждый второй курильщик.

Курение среди молодежи

В 2019, согласно оценкам ученых, количество курящих людей в возрасте от 15 до 24 лет было 155 миллионов – 20% всех мужчин и 5% всех женщин этого возраста. Две трети людей, которые курили в 2019 году, стали зависимыми от табака в возрасте до 25 лет.

По сравнению с 1990 годом в 2019 году в мире количество курильщиков среди молодых женщин сократилось на 37,6%, мужчин – почти на 33%. Однако, улучшение этой статистики приходится только на 81 страну, в других странах изменений почти нет.

Если человек не стал регулярным курильщиком до 25 лет, вероятность того, что он закурит, очень низкая. Это очень важный промежуток времени для профилактики курения: если молодые люди не начнут курить, это поможет им сохранить здоровье,

– отметили ученые.